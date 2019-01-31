Решение НБУ оставить учетную ставку на уровне 18% не будет способствовать росту экономики - Данилишин

31 января Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%.

Как отмечает председатель правления совета НБУ Богдан Данилишин, среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения.

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Среди ряда факторов, сдерживающих активизацию кредитования, пишет Данилишин, высокие ставки по кредитам. Высокая учетная ставка обусловливает высокие ставки по ОВГЗ и депозитным сертификатам НБУ. У банков может не быть стимула кредитовать промышленных производителей, когда можно без малейшего риска вложить деньги в государственные ценные бумаги и депозитные сертификаты.

“Монетарная политика должна способствовать экономическому росту, а не только служить средством борьбы с инфляцией. Борьба с инфляцией способствует стагнации кредитования, делает экономику Украины менее устойчивой к воздействию внешних шоков. В сегодняшней ситуации борьба с инфляцией любой ценой приведет к ограничению потенциала экономического роста”, – отметил он.

“Политика высоких процентных ставок, реализуется в настоящее время НБУ, конечно, имеет право на жизнь, поскольку позволяет существенно ограничить темпы инфляции, а следовательно, и рост расходов в отечественных производителей. Способствует она и большей стабильности валютного курса. Но эта политика была бы более эффективна в условиях высокой инвестиционной активности и при более высоких темпах экономического роста. Попытка погасить инструментами монетарной политики все ценовые шоки в условиях малой открытой экономики, зависимой от мировых цен на сырье, не может привести к комплексному успеху”, – сообщил Данилишин.