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В "Укрзализныце" рассказали, почему не во всех поездах есть интернет

В "Укрзализныце" рассказали, почему не во всех поездах есть интернет

В “Укрзализныце” рассказали, почему в отечественных поездах нет качественного интернет-соединение и когда такое может появиться.

Как отметили в УЗ, на сегодняшний день в 14 скоростных электропоездах компании предоставляют бесплатный доступ в интернет через мобильную технологию 3G. Впрочем, по Украине курсируют намного больше поездов, которые, к сожалению, не могут похвастаться наличием Wi-Fi в своих вагонах.

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Ситуацию в “Укрзализныце” объясняют следующим образом: “Сейчас ни один из операторов мобильной связи Украины не может обеспечить быстрым и бесперебойным доступом к сети интернет вдоль следования скоростных электропоездов”.

По материалам 112
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