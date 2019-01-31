Монстр, который заставляет тратить больше и больше

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Спонтанные покупки и траты негативно влияют на финансовое благосостояние. С одной стороны – удовлетворение мимолетных потребностей, разовое чувство эйфории. С другой – нехватка денег на необходимые вещи и нужды.
Все это происки монстра Ви-тра-чай-ко, который заставляет тратить больше, поддаваясь каждому импульсивному желанию. Но монстра можно побороть, и Универсал Банк будет рядом с вами в этой нелегкой битве.
Депозит “Святковий” защитит личные финансы от ненужных трат
Как быть с “лишними” деньгами? Потратить на сиюминутные порывы или открыть выгодный депозит и увеличить сбережения? Второй вариант выглядит привлекательнее.
Выгоды депозита “Святковий”:
“Святковий” сохранит и нарастит личные финансы. В конце срока действия, на карту вернется бóльшая сумма, которую будет приятно потратить на покупки. А Ви-тра-чай-ко будет грустить – ему не удастся заставить вас потратить деньги на внеплановые покупки.
Разбираем “Святковий” в деталях
При минимальной сумме вклада в 5 000 грн. депозит становится доступным для большинства жителей Украины. Не упустите возможность опробовать депозит “Святковий” и увеличить свои сбережения.
Отсутствие досрочного снятия денег – преимущество, которое позволит капиталу вырасти и не даст исчезнуть во время порыва купить лишнего. Пока депозит растет, есть достаточно времени обдумать будущие покупки и грамотно их спланировать.
Капитализация процентов или возможность получить проценты на карту – финансы работают на вас.
Каждые 45 дней ставка растет на 1%. Начальная ставка 17%, а к концу срока вклада она составит 19%.
Премиальный пакет VISA Platinum дает возможность покупать во многих украинских и зарубежных магазинах с партнерскими скидками.
Universal Bank советует не слушать его, а открывать депозит “Праздничный” удобный срок размещения и высокая процентная ставка – монстр лишен аргументов.
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