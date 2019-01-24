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В Чехии появился новый «банкомат для автомобилистов»

В Чехии появился новый «банкомат для автомобилистов»

Третий в Чешской Республике DRIVE-UP ATM — «банкомат для автомобилистов» — был установлен в г. Острава.

Он позволяет водителю и пассажирам выполнять банковские операции, включая снятие наличных, прямо из окна автомобиля.

Конструкция Drive-Up банкоматов предусматривает установку PIN-клавиатуры и дисплея под специфическими углами наклона, а также увеличенное количество камер наблюдения. У DRIVE-UP ATM более развиты средства коммуникации со службой поддержки пользователей.

Появление подобных банкоматов обусловлено не заботой о клиентах, а действующим в некоторых штатах США и в ряде других государств запретом покидать автомобиль на АЗС.

На данный момент в мире эксплуатируется около 68,8 тыс. DRIVE-UP устройств, что составляет примерно 2% от общего числа банкоматов.

Они расположены, в основном, в США (40%) и Саудовской Аравии (13%). В число других стран, в которых задействованы более 1% DRIVE-UP, входят Пакистан, Канада, Иран, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.

По материалам enkorr
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