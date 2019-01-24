Потребительские настроения украинцев продолжают улучшаться

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В декабре 2018 года потребительские настроения украинцев улучшились по сравнению с ноябрем на 2,4 пункта – до 62,2 по 200-балльной шкале.
Об этом свидетельствуют ежемесячные исследования компания GfK Ukraine.
Этот показатель на 1,9 пункта выше по сравнению с декабрем-2017, уточняется в материалах исследования.
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“Больше всего улучшились потребительские настроения граждан со средним и выше среднего уровнем дохода. В то же время усилился пессимизм в группе граждан с доходом ниже среднего”, – прокомментировали аналитики компании.
Наиболее положительную динамику показал индекс целесообразности крупных покупок, который вырос в декабре-2018 на 3,7 пункта – до 71,6, указывается в исследовании.
Украинцы были также оптимистичны в отношении ожиданий динамики безработицы – соответствующий индекс вырос на 3,5 пункта – до 134. Индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 3,2 пункта – до 61,8.
Помимо этого, улучшился индекс инфляционных ожиданий, снизившись на 2,6 пункта – до 186,6, а также на 2,6 пункта увеличился индекс экономических ожиданий – до 63,6.
Индекс личного положения вырос на 2,3 пункта до 60,3, при этом положительную динамику показали все его составляющие. В частности, индекс ожиданий развития экономики в ближайшие пять лет увеличился на 2,4 пункта – до 71,7, а индекс ожиданий роста экономики в ближайший год – на 2,1 пункт, до 57,2.
Индекс девальвационных ожиданий снизился на 1,2 пункта – до 158,4.
Практически неизменным остался показатель ожиданий текущего личного положения: он вырос на 0,9 пункта по сравнению с ноябрем – до 48,9.
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