В Украине определили самую работящую область

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В перечень с наибольшим количеством отработанного рабочего времени штатными сотрудниками в прошлом году чаще всего попадала Днепропетровская область – 10 месяцев и город Киев – 11 месяцев.
Всего же отработанного рабочего времени штатные работники в столице в ноябре имели 158 часов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
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По статистическим данным, больше всего отработанного рабочего времени имели штатные сотрудники:
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях по результатам государственного статистического наблюдения “Обследование предприятий по вопросам статистики труда”, которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.
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