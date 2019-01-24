В Украине определили самую работящую область

В перечень с наибольшим количеством отработанного рабочего времени штатными сотрудниками в прошлом году чаще всего попадала Днепропетровская область – 10 месяцев и город Киев – 11 месяцев.

Всего же отработанного рабочего времени штатные работники в столице в ноябре имели 158 часов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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По статистическим данным, больше всего отработанного рабочего времени имели штатные сотрудники:

в январе – Киев (149 часов), Днепропетровская область (147);

в феврале – Киев (145), Харьковская область (143);

в марте – город Киев (153), Днепропетровская область (151);

в апреле – город Киев (141), Днепропетровская область (141);

в мае – город Киев (146), Днепропетровская и Запорожская области (145);

в июне – город Киев (138), Херсонская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области (136);

в июле – город Киев (138), Днепропетровская область (138);

в августе – Запорожская (141), Днепропетровская области (140);

в сентябре – город Киев, Херсонская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области (140);

в октябре – город Киев (157), Днепропетровская и Харьковская области (155);

в ноябре – город Киев (158), Волынская область (156);

в декабре – город Киев (145), Днепропетровская область (144).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях по результатам государственного статистического наблюдения “Обследование предприятий по вопросам статистики труда”, которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.