Международные резервы не будут снижаться из-за обслуживания госдолга — Нацбанк

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Благодаря внешним заимствованиям и размещениям еврооблигаций объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21 миллиарда долларов в течение 2019-2020 годов.
Об этом заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Читайте также: НБУ прогнозирует размещение Украиной еврооблигаций на $2 млрд в 2019
“Внешние официальные привлечения и размещения еврооблигаций правительством позволят осуществить выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019-2020 годы. Это будет способствовать улучшению ожиданий экономических агентов и укреплению макрофинансовой стабильности. Вследствие этого объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21 млрд долл в течение этого и следующего годов”, – сказала Рожкова.
Она также отметила, что в 2018 году международные резервы выросли до пятилетнего максимума – 20,8 млрд долл.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Наконец-то в Украине появится “інша”!11 ч. назад - 3396 12
В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделкуВчера, 12:00 - 4665 5
В Украине стремительно растут зарплаты аграриев – Минагропрод8 ч. назад - 1131 4
FinTech сегодня является основным драйвером для роста финансовой инклюзии в Украине - РожковаВчера, 21:00 - 608 4
Продукты питания, товары и услуги: Кабмин меняет подход к формированию прожиточного минимумаВчера, 16:30 - 4236 3
Аналитики рассказали, чего ждать от биткоина в будущемВчера, 22:30 - 3817
Наконец-то в Украине появится “інша”!11 ч. назад - 3396 12
НБУ изменил процедуру открытия банковских счетов9 ч. назад - 2727
На что тратят деньги клиенты monobank (таблица)9 ч. назад - 2461
НБУ принял решение по учетной ставке7 ч. назад - 2001
Нейросеть научилась превращать мысли в слова4 ч. назад - 114
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1771
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1762
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3000
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5551 7