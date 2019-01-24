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Международные резервы не будут снижаться из-за обслуживания госдолга — Нацбанк

Международные резервы не будут снижаться из-за обслуживания госдолга — Нацбанк

Благодаря внешним заимствованиям и размещениям еврооблигаций объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21 миллиарда долларов в течение 2019-2020 годов.

Об этом заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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“Внешние официальные привлечения и размещения еврооблигаций правительством позволят осуществить выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019-2020 годы. Это будет способствовать улучшению ожиданий экономических агентов и укреплению макрофинансовой стабильности. Вследствие этого объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21 млрд долл в течение этого и следующего годов”, – сказала Рожкова.

Она также отметила, что в 2018 году международные резервы выросли до пятилетнего максимума – 20,8 млрд долл.

По материалам Економічна Правда
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