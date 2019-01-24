Ивано-Франковск закупил новые турецкие автобусы на общую сумму 65 млн грн

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в соцсети похвастался фотографиями новых автобусов, которые вскоре будут курсировать по улицам города.
“Некоторые из этих автобусов поедут по маршруту Крихивци-Пасечная”, – добавил Руслан Марцинкив, передает Сегодня.
Как сообщалось, что в тендере на поставку коммунальному предприятию “Электроавтотранс” (Ивано-Франковск) 12 низкопольных больших городских автобусов победило ООО “Современные грузовики”, входящее в состав крупного украинского Автомобильного холдинга АВТЕК, предложив автобусы Guleryuz Cobra GD 272 LF производства Турции по 65,995 млн грн при ожидаемой сумме закупки 70,8 млн грн.
Согласно техусловиям, полностью низкопольные автобусы длиной не менее 11,9 м должны быть выпущены не ранее 2018 года, отвечать экологическому стандарту Евро-5, иметь пассажировместимость 94 человека при 26 сидячих (в том числе приоритетных категорий). Срок поставки – до 1 марта 2019 года.
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