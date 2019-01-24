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Риск ликвидности банков Украины снизился впервые за пять кварталов

Риск ликвидности банков Украины снизился впервые за пять кварталов

Впервые за пять кварталов банки отмечают снижение риска ликвидности.

Об этом со ссылкой на данные опроса об условиях банковского кредитования сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“По мнению респондентов, в IV квартале все риски, кроме кредитного, уменьшились или не изменились. Крупные банки отметили рост кредитного риска и уменьшение процентного, валютного и риска ликвидности. В то же время риск ликвидности уменьшился впервые за пять кварталов”, – сказали в НБУ.

Банки ожидают, что в I квартале 2019 года кредитный, валютный и операционный риски возрастут, а риск ликвидности (имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неспособности банка выполнить свои обязательства в надлежащие сроки) ожидаемо снизится, процентный – не изменится, добавили в Нацбанке.

Справка finance.ua:

  • Ликвидность банка – это его способность обеспечить своевременное и полное выполнение своих обязательств. Недостаточная ликвидность может привести к неплатежеспособности банка, а чрезмерная – оказать неблагоприятное влияние на его прибыльность.
По материалам УНН
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