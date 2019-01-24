Риск ликвидности банков Украины снизился впервые за пять кварталов

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Впервые за пять кварталов банки отмечают снижение риска ликвидности.
Об этом со ссылкой на данные опроса об условиях банковского кредитования сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“По мнению респондентов, в IV квартале все риски, кроме кредитного, уменьшились или не изменились. Крупные банки отметили рост кредитного риска и уменьшение процентного, валютного и риска ликвидности. В то же время риск ликвидности уменьшился впервые за пять кварталов”, – сказали в НБУ.
Банки ожидают, что в I квартале 2019 года кредитный, валютный и операционный риски возрастут, а риск ликвидности (имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неспособности банка выполнить свои обязательства в надлежащие сроки) ожидаемо снизится, процентный – не изменится, добавили в Нацбанке.
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