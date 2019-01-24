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Золото дорожает в преддверии заседания ФРС

Золото дорожает в преддверии заседания ФРС

Мировые цены на золото подскочили до максимума с середины мая 2018 года. Котировки растут уже четвертый день подряд.

Это происходит на фоне ожидания смягчения монетарной политики ФРС. На утренних торгах в Нью-Йорке февральский фьючерс на золото подорожал на 0,4%, до 1308,7 доллара за унцию.

“Слабость доллара США и, в частности, ожидания “голубиной” риторики ФРС, продолжат двигать вверх цены на золото, которые только достигли свежего максимума за 7 недель, – отмечает главный аналитик ActivTrades Карло Альберто Де Каса. – Общее настроение остается позитивным, инвесторы по-прежнему покупают “желтый металл”.

Сегодня завершится январское заседание Федрезерва и большинство участников рынка сходятся в том, что по итогам заседания процентную ставку оставят на уровне 2,25-2,5%.

Также одной из причин роста цен на золото называют неопределенность в отношениях Китая и США.

Ранее мы писали, что банковское золото (999,9 пробы) будет дорожать на протяжении 2019 года — цены будут двигаться в рамках $1200-1400 за тройскую унцию (31,1 грамма).

Эксперты считают, что металл будет продолжит активно использоваться инвесторами в качестве «тихой гавани», чтобы переждать потрясения на фондовых и валютных рынках.

По материалам УБР
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