НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финучреждений

Национальный банк Украины в рамках взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины и правоохранительными органами в 2018 году предоставил им сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, за 2018 год Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 42 банков и 8 небанковских финансовых учреждений, а именно:

по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, 68,1 млн долл США , 11,8 млн евро;

по результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн. грн., 738,4 млн долл. США , 8,8 млн евро, 57,2 млн руб.

Также в течение 2018 года НБУ направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов.

Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.