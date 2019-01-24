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Стало известно, сколько авто растаможивают за сутки в Украине

Стало известно, сколько авто растаможивают за сутки в Украине

За сутки в Украине растаможку проходят 4,5-5 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, из которых 40-50% – авто на “еврономерах” , а остальные – автомобили, ранее не заезжавшие в страну.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина , пишет Сегодня.

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“Когда называют количество авто, которые растаможиваются, не называют ту большую часть авто, которые впервые приезжают в Украину. А их заезжает столько, а то и больше, чем тех, которые растаможиваются после пребывания на территории страны”, – сообщила она.

Южанина также добавила, что некоторые таможни саботировали растаможку авто на еврономерах, устроив сговор между таможенными постами и брокерами.

“Подогревали этот саботаж люди, для которых это раньше был бизнес. Они и самих людей подогревали не ехать растаможиваться, и таможенников, чтобы они не давали людям возможности растаможиваться”, – рассказала она.

Глава профильного парламентского комитета заверила, что “никакого поворота событий быть не может” и люди должны найти возможность для растаможки автомобилей.

По материалам Сегодня
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