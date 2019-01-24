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Образовательной субвенции не хватает на зарплаты учителям

Образовательной субвенции не хватает на зарплаты учителям

Нынешней образовательной субвенции не хватит, чтобы выполнить гарантированные законодательством Украины в полном объеме выплаты учителям.

Прошлогодний размер субвенции покрывает лишь 88% от потребностей, сообщают в Ассоциации городов Украины.

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“Увеличение заработных плат для педагогических работников могло бы быть только за счет значительного сокращения их численности. Однако органы местного самоуправления в течение прошлого года пытались сохранить педагогический персонал за счет отвлечения собственных средств на оплату труда. Она не была обеспечена образовательной субвенцией”, – сообщают в организации.

Самый большой дефицит в тех областях, которые присоединили к себе сельские и поселковые советы. Для них дефицит образовательной субвенции наибольший, так как расчеты не учитывают особенности сельских территорий.

По материалам Газета по-Украински
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