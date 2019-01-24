Суд в Китае впервые применил систему искусственного интеллекта

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В Китае 24 января в промежуточном народном суде №2 Шанхая впервые использовали технологию искусственного интеллекта.
Об этом сообщает издание China Daily.
В зале суда перед собравшимися установили экран, на который выводились данные и показания, которые спрашивали судья, прокурор или защитник.
Система, которую назвали «Система 206», безошибочно выводит на экран все соответствующие запросы.
В тот же день суд рассмотрел дело о грабеже и убийстве. «Хотя дело было достаточно сложным, «Система 206» показала доказательства всесторонне и понятно», — говорится в сообщении.
Технлогия, которой управляет искусственный интеллект, может не только точно переводить звуки в символы, а также различать запросы истца и ответчика.
Таким образом, в январе этого года систему использовали впервые — в мае 2018 года она была успешно протестирована в нескольких провинциях и городах Китая.
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