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Суд в Китае впервые применил систему искусственного интеллекта

Суд в Китае впервые применил систему искусственного интеллекта

В Китае 24 января в промежуточном народном суде №2 Шанхая впервые использовали технологию искусственного интеллекта.

Об этом сообщает издание China Daily.

В зале суда перед собравшимися установили экран, на который выводились данные и показания, которые спрашивали судья, прокурор или защитник.

Система, которую назвали «Система 206», безошибочно выводит на экран все соответствующие запросы.

В тот же день суд рассмотрел дело о грабеже и убийстве. «Хотя дело было достаточно сложным, «Система 206» показала доказательства всесторонне и понятно», — говорится в сообщении.

Технлогия, которой управляет искусственный интеллект, может не только точно переводить звуки в символы, а также различать запросы истца и ответчика.

Таким образом, в январе этого года систему использовали впервые — в мае 2018 года она была успешно протестирована в нескольких провинциях и городах Китая.

По материалам hromadske.tv
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