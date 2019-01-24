Индекс восприятия коррупции-2018: Украина ниже Беларуси

В рейтинге “Индекс восприятия коррупции-2018” Украина получила 120 место среди 180 стран, что на 10 позиций лучше, чем по результатам 2017 года.

Об этом сообщает в исследовании Transparency International.

Среди всех своих соседей Украины занимает последнее место – 32 балла, хуже ситуация только в России – 28 баллов. Украину опережают Молдова – 33 балла, Беларусь – 44 балла, Венгрия – 46 баллов, Румыния – 47 баллов.

“Такой результат не соответствует декларируемым нашей страной стремлениям к быстрой евроинтеграции, реформ и очищение от коррупции всех сфер жизни. Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие”, – прокомментировал результаты исследования исполнительный директор украинского отделения организации Андрей Боровик.

По его словам, власть должна удвоить свои усилия на пути преодоления коррупции, в то время как украинское общество давно готово к этому.

Отмечается, что улучшение позиций Украины по сравнению с прошлым годом произошло благодаря автоматическому возмещению налога на добавленную стоимость, расширению системы государственных закупок ProZorro и деятельности бизнес-омбудсмена.

Большинство рекомендаций Transparency International украинскими властями была проигнорирована, частично выполнена лишь рекомендация о создании Антикоррупционного суда.