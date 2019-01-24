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Google запустит новый сервис для видеозвонков

Google запустит новый сервис для видеозвонков

Google выпустит веб-версию фирменного сервиса для видеозвонков Duo.

Мессенджер, который до сих пор доступен только для устройств на базе Android и iOS, станет интересной альтернативой для тех, кто организует видеоконференции с помощью браузера. Об этом сообщил портал 9to5Google.

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Неясно, какие функции будут доступны в десктопной версии и как Google реализует их.

Duo будет подключаться к профилю Google, спрашивать взаимодействие между двумя версиями. В десктопном варианте похожего сервиса Allo для входа используется система QR-кодов.

По данным портала, веб-клиент Duo должен появиться в первом квартале 2019 года.

По материалам Газета по-Украински
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