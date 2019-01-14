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Google назвал сроки закрытия мессенджера Hangouts

Google назвал сроки закрытия мессенджера Hangouts

Компания Google назвала сроки закрытия мессенджера Hangouts. Приступить к закрытию разработчики намерены с октября текущего года.

Об этом пишет The Verge.

Первыми доступ к мессенджеру потеряют пользователи G Suite – платного набора инструментов, которые покупают сторонние компании для работы. Таким образом, закрытие мессенджера ощутят изначально представители корпоративного сегмента.

Со старого мессенджера Google переведет всех на Hangouts Chat для сообщений и Hangouts Meet для видеоконференций.

Что касается обычных пользователей, то у них продолжит работать мессенджер до тех пор, пока остальных не переведут на новые месседжеры. Обозначенные сроки – около года.

В настоящее время неизвестно, будут ли Hangouts Chat и Meet доступны для пользователей.

По материалам Корреспондент.net
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