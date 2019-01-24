В Украине с 2014 года цены на лекарства снизились на 40% - Супрун

За последние пять лет в Украине на 40% снизились цены на медицинские препараты, производимые в стране или привезенные дистрибьюторами.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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«Еще в 2015 году мы передали государственные закупки на международные организации. Это 5 или 6 млрд гривен ежегодно, которые уже не идут через их (так называемой «фармацевтической мафии» – ред.) карманы. СБУ, Счетная палата и наши расчеты показывают, что на 40% снизились цены через международные организации с 2014 года до 2018-го. Это очень много средств, которые уже не идут через дистрибьюторов и «фарммафию», которая была когда-то в Украине », – отметила Супрун.