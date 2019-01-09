Возврат лекарств в аптеки: как это работает

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С этого года в аптеки можно возвращать некачественные лекарства и получить потраченные на них деньги.
Однако несоответствие лекарств придется подтвердить лабораторно. Такой анализ будут бесплатно делать специалисты Гослекслужбы.
Купленные по ошибке лекарства обратно принимать не будут. Зато аптеки обязаны забрать обратно некачественные лекарства. Поэтому первое правило покупателя – сохранять чек, без которого возврат денег будет невозможным.
Основанием для проверки лекарств может стать
Что необходимо делать в случае, когда есть сомнения относительно лекарств:
Заключения экспертов будут бесплатными, а экспертизы должны длиться не дольше недели.
Производители сейчас пытаются защититься от фальсификата – наносят элементы, которые видны в ультрафиолете. Поэтому проверка на подлинность начнется именно с упаковки. Дальше специалисты сделают лабораторные исследования медикамента – смоделируют его реакции при попадании в организм человека.
Во время исследования будет понятно, не было ли влияния покупателя на препарат – например, если он хранился ненадлежащим образом, это станет понятно и о возмещении речи не будет. Однако если во время первичного контроля выяснят, что лекарства не соответствуют требованиям, служба будет требовать у поставщика лекарственное средство из архива той самой серии, а следующий анализ будет проводить арбитражная лаборатория. Если отклонения найдут и в архивном образце, такая серия будет подлежать запрету для продажи.
Выводы лабораторий станут основанием для покупателя обратиться с ними и чеком в аптеку и требовать компенсации потраченных средств или замены препарата на другой. Если образец, который предоставил поставщик, окажется качественным, а таблетки, на которые жаловался покупатель, показывают отклонения, правоохранители будут выяснять, каким образом некачественный препарат попал в аптеку. Тогда в итоге ущерб несет аптека.
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