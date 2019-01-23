Huawei представила 5G-модем

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Ричард Ю, генеральный директор компании Huawei, представил в Пекине первый рабочий образец 5G-модема под названием Balong 5000.
Главной фишкой новинки сравнительно с решениями конкурентов стала беспрецедентная скорость передачи данных в мобильной сети.
Устройство сохранило обратную совместимость с сетями предыдущих поколений — 2G, 3G и 4G LTE. Поддерживаются режимы передачи данных как c частотным, так и временным разделением каналов.
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В ходе тестирования новинка продемонстрировала скорость соединения в 4,6 Гбит/с в низкочастотном диапазоне (до 6 ГГц), и 6,5 Гбит/с — в миллиметровом.
Разработчики сообщили, что Balong 5000 поддерживает технологию V2X (vehicle-to-everything), и может устанавливаться в бортовые системы автомобилей, обеспечивая стабильную связь с низкой задержкой. По словам представителей Huawei, эффективность модема при подключении к сети 5G в десять раз выше, чем у аналогичных LTE-решений.
Также в ходе мероприятия был продемонстрирован маршрутизатор Huawei 5G CPE Pro с поддержкой мобильных сетей 4G и 5G. Загрузка видеофайла объёмом в 1 ГБ заняла у роутера всего 3 секунды. Аппарат поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и способен достигать скорости соединения до 4,8 Гбит/с.
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