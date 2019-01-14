Huawei анонсировала 5G-смартфон

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Huawei выпустит новый 5G-смартфон уже в июне этого года.
Об этом сказал, выступая на конференции во время Всемирного экономического форума в Давосе, заместитель главы компании Huawei Кен Ху.
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“5G сделает фурор на рынке технологий. Сама технология уже готова к использованию. Согласно прогнозу ассоциации GSM, до 2025 года мы сможем запустить 5G в 110 странах мира, 10 стран уже готовы и еще 20 запустят 5G в течение этих 10 месяцев. 5G-смартфон будет готов к выпуску в июне этого года”, – сказал Кен Ху.
Он также отметил, что 2019 год будет одним из важнейших в сфере технологий, потому что искусственный интеллект – это уже неотъемлемая часть современной жизни.
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