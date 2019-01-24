В мире растет число корпоративных банкротств

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«Жирные» годы прошли. В Европе наблюдается слабый экономический подъем, которого уже недостаточно для предотвращения роста числа банкротств многих компаний. Одна из стран особо подвержена подобному риску.
В 2019 году во всем мире ожидается больше корпоративных банкротств, чем в прошлом году.
Как пишет NTV, в страховой компании «Ойлер Гермес» ожидают увеличения количества банкротств примерно на 6% в годовом исчислении.
«Во всем мире число корпоративных банкротств растет уже третий год подряд, – сказал Людовик Субран, главный экономист кредитного страховщика «Ойлер Гермес». – Это говорит о том, что «жирные» годы прошли, мировая экономика ослабевает. Многие страны демонстрировали более слабый экономический рост, чем необходимо для поддержания стабильности. Лидирует по этому показателю Китай».
По мнению экономистов, число случаев банкротства в США и Нидерландах, вероятно, останется стабильным. Немецкие компании рискуют из-за своей экспортной ориентации. Их прибыль падает в связи с возобновившейся напряженностью и торговыми конфликтами.
В Великобритании банкротство может ускориться в случае неупорядоченного процесса выхода из Европейского Союза. «Брексит» все сильнее влияет на британские компании. В 2018 году количество случаев банкротства выросло на 12%. 2019 год может принести еще 9%. С началом активной фазы выхода страны из ЕС рост банкротств может составить 20%.
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