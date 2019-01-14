Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министерство финансов утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как отмечается в документе, на 2019 год запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн.
По прогнозным расчетам, наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты – 45,4%, долгосрочные инструменты составят 42,2%, краткосрочные инструменты – 12,4%.
Долговые инструменты с фиксированной ставкой ориентировочно составят 93,5%, а с плавающей – 6,5%.
На внутреннем рынке в соответствии с показателями, утвержденными законом о бюджете, планируется осуществление заимствований на сумму около 202 млрд грн, или 58,4% общей суммы заимствований. Государственные внешние заимствования с учетом заимствований по специальным фондом государственного бюджета запланированы в объеме 143,9 млрд грн, или 41,6%, говорится в программе
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картойВчера, 13:00 - 9580 14
Как за 4 года изменились цены на основные продукты питанияВчера, 20:00 - 1397 13
Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против Ирана5 ч. назад - 758 6
Климпуш-Цинцадзе считает, что Северный поток-2 будет иметь ужасные последствия для УкраиныВчера, 14:45 - 1340 6
Украина импортировала авто на 2,7 млрд долларов - Укравтопром6 ч. назад - 575 5
В Apple выпустили финальную версию iOSВчера, 22:30 - 1950
В Госстате назвали области, откуда выезжает больше всего украинцевВчера, 15:00 - 1602 1
День финансов, 23 января: новый сервис от Привата, версия приложения от monobank и «крипта» от TelegramВчера, 17:30 - 1546
Xiaomi показала свой первый складной смартфон (видео)Вчера, 23:00 - 1457 2
Как за 4 года изменились цены на основные продукты питанияВчера, 20:00 - 1397 13
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси2 ч. назад - 88
Huawei анонсировала 5G-смартфонВчера, 12:10 - 749
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2259
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4395 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10502 4