Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год (инфографика)

Министерство финансов утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается в документе, на 2019 год запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн.

По прогнозным расчетам, наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты – 45,4%, долгосрочные инструменты составят 42,2%, краткосрочные инструменты – 12,4%.

Долговые инструменты с фиксированной ставкой ориентировочно составят 93,5%, а с плавающей – 6,5%.

На внутреннем рынке в соответствии с показателями, утвержденными законом о бюджете, планируется осуществление заимствований на сумму около 202 млрд грн, или 58,4% общей суммы заимствований. Государственные внешние заимствования с учетом заимствований по специальным фондом государственного бюджета запланированы в объеме 143,9 млрд грн, или 41,6%, говорится в программе