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Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год (инфографика)

Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год (инфографика)

Министерство финансов утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается в документе, на 2019 год запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн.

По прогнозным расчетам, наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты – 45,4%, долгосрочные инструменты составят 42,2%, краткосрочные инструменты – 12,4%.

Долговые инструменты с фиксированной ставкой ориентировочно составят 93,5%, а с плавающей – 6,5%.

На внутреннем рынке в соответствии с показателями, утвержденными законом о бюджете, планируется осуществление заимствований на сумму около 202 млрд грн, или 58,4% общей суммы заимствований. Государственные внешние заимствования с учетом заимствований по специальным фондом государственного бюджета запланированы в объеме 143,9 млрд грн, или 41,6%, говорится в программе

По материалам РБК-Украина
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