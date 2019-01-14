Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 163 0

Xiaomi показала свой первый складной смартфон (видео)

Xiaomi показала свой первый складной смартфон (видео)

В сети появилось видео, демонстрирующее первый складной смартфон с гибким дисплеем компании Xiaomi.

Демонстрацию провел и опубликовал сам Ли Бин (Lin Bin), президент компании Xiaomi, в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter.

Читайте также: Huawei анонсировала 5G-смартфон

По словам топ-менеджера, компания сейчас выбирает, как назвать смартфон — Mi Mix Flex или Mi Dual Flex. В отличие от модели Samsung, смартфон Xiaomi складывается не пополам, а втрое.

По словам Ли Бина, это первый в мире подобный смартфон. Он также предупредил, что на видео показан инженерный образец. В сложенном состоянии смартфон очень компактен, хотя точные размеры пока не объявлены.

Ли Бин отметил, что компании пришлось преодолеть ряд технических сложностей, чтобы создать телефон такой конструкции, включая проблему с гибким покрытием экрана, самим дисплеем, механизмом складывания, адаптацией программной оболочки MIUI и так далее.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина