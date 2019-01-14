Xiaomi показала свой первый складной смартфон (видео)

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В сети появилось видео, демонстрирующее первый складной смартфон с гибким дисплеем компании Xiaomi.
Демонстрацию провел и опубликовал сам Ли Бин (Lin Bin), президент компании Xiaomi, в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter.
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По словам топ-менеджера, компания сейчас выбирает, как назвать смартфон — Mi Mix Flex или Mi Dual Flex. В отличие от модели Samsung, смартфон Xiaomi складывается не пополам, а втрое.
По словам Ли Бина, это первый в мире подобный смартфон. Он также предупредил, что на видео показан инженерный образец. В сложенном состоянии смартфон очень компактен, хотя точные размеры пока не объявлены.
Ли Бин отметил, что компании пришлось преодолеть ряд технических сложностей, чтобы создать телефон такой конструкции, включая проблему с гибким покрытием экрана, самим дисплеем, механизмом складывания, адаптацией программной оболочки MIUI и так далее.
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