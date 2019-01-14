Как за 4 года изменились цены на основные продукты питания

В Украине за 4 года продукты подорожали от 58% до 542%. Подешевела только гречка – на 6%.

“Социальная корзина из 23 продуктов в декабре 2014-го стоила 450 гривен. В декабре 2018-го – 923 гривны. Бакалея в среднем подорожала в 1,7 раза, мясо и яйца – почти в 2 раза, молочные продукты – в 2,2 раза, хлеб в 2,8 раза, овощи – в 3,9 раза”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Лук подорожал на 13,7 грн/кг. В 2014-м стоил 3,1 грн, в 2018 – 16,8 грн. Морковь добавила 9,1 грн/кг. Цена выросла с 2,8 грн в 2014-м до 11,9 грн в 2018-м. Свекла подорожала с 3 грн до 10,9 грн/кг. Капуста – с 2,6 грн до 8,9 грн/кг. Картофель – с 3,1 грн до 8 грн/кг.

“Ощутимо подорожала свинина. Килограмм в 2014 году стоил 59,5 гривны. В декабре 2018-го – 115,4 гривны. Говядина изменилась в цене с 69,9 гривны до 128,1 гривны за килограмм. За 4 года подешевела только гречка. Цена за килограмм упала с 17,3 гривен до 16,3 гривен”, – добавляет эксперт.

В 2014 г. средняя зарплата составила 4012 грн. В 2018-м – 9161 грн. Кроме того, с 1218 грн до 3723 грн выросла минимальная зарплата. Средняя пенсия повысилась с 1526 грн до 2479 грн.

“Правда доходы у подавляющего большинства украинцев росли меньшими темпами, чем стоимость базовых потребностей в продуктах. Уровень средней заработной платы в стране держится за счет высоких зарплат Киева в государственном секторе, на государственных предприятиях, правоохранительных и судебных органах”, – отмечает Алексей Дорошенко.