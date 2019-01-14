86 млн американцев боятся максимизировать свои кредитки

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Несмотря на очевидную невыгодность займов под высокие проценты, все больше потребителей в США тестируют лимиты пластика, сообщает CNBC.
1 из 3 американцев (86 миллионов человек) сказали, что они боятся максимизировать свою кредитку, то есть потратить все средства с нее, при совершении крупной покупки, согласно новому опросу WalletHub. Большинство опрошенных считали крупной покупкой то, что стоит более 100 долларов.
Тем не менее, большинство американцев продолжают брать на себя все возрастающие суммы долга. Согласно данным Федеральной резервной системы США, долг по кредитным картам превысил $1 трлн — самый высокий уровень со времен Великой рецессии.
Средняя американская семья накапливает $6,929 долгов ежемесячно, тем самым выплачивая около $1140 процентов за год, по данным отчета NerdWallet.
WalletHub также обнаружил, что некоторые группы более склонны к максимизации своих карт, чем другие. Например, мужчины на 15% чаще, чем женщины, использовали все средства с кредитной карты, так же как и миллениалы по сравнению со старшими поколениями. И, что неудивительно, держатели карт с низким доходом имеют больше шансов максимизировать карту большей покупкой, чем их коллеги с более высоким доходом.
В то же время процентные ставки по кредитным картам в США никогда не были выше, что создает условия для потенциальных проблем у этих потребителей. Средняя процентная ставка по картам сегодня составляет рекордные 17,41 процента, согласно последнему докладу CreditCards.com. Это выше по сравнению с 16,15 процента годом ранее и 15,22 процента два года назад.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 летВчера, 08:30 - 3568 58
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре годаВчера, 12:00 - 3639 54
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картойВчера, 13:00 - 8337 10
ПриватБанк хочет идентифицировать клиентов с помощью биометрических данныхВчера, 11:30 - 1429 5
У Кличко заверили, что современные технологии позволяют латать дороги при морозахВчера, 09:30 - 885 5
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картойВчера, 13:00 - 8337 10
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре годаВчера, 12:00 - 3639 54
Японская Subaru остановила 60% производстваВчера, 13:40 - 2469
Валютные послабления для населения будут нескоро - НБУВчера, 11:00 - 1813 2
Новое валютное законодательство: что изменится для бизнеса, банков и населенияВчера, 09:00 - 1699 1
Huawei анонсировала 5G-смартфонВчера, 12:10 - 531
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2214
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4319 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10418 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2275 1