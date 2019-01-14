86 млн американцев боятся максимизировать свои кредитки

Несмотря на очевидную невыгодность займов под высокие проценты, все больше потребителей в США тестируют лимиты пластика, сообщает CNBC.

1 из 3 американцев (86 миллионов человек) сказали, что они боятся максимизировать свою кредитку, то есть потратить все средства с нее, при совершении крупной покупки, согласно новому опросу WalletHub. Большинство опрошенных считали крупной покупкой то, что стоит более 100 долларов.

Тем не менее, большинство американцев продолжают брать на себя все возрастающие суммы долга. Согласно данным Федеральной резервной системы США, долг по кредитным картам превысил $1 трлн — самый высокий уровень со времен Великой рецессии.

Средняя американская семья накапливает $6,929 долгов ежемесячно, тем самым выплачивая около $1140 процентов за год, по данным отчета NerdWallet.

WalletHub также обнаружил, что некоторые группы более склонны к максимизации своих карт, чем другие. Например, мужчины на 15% чаще, чем женщины, использовали все средства с кредитной карты, так же как и миллениалы по сравнению со старшими поколениями. И, что неудивительно, держатели карт с низким доходом имеют больше шансов максимизировать карту большей покупкой, чем их коллеги с более высоким доходом.

В то же время процентные ставки по кредитным картам в США никогда не были выше, что создает условия для потенциальных проблем у этих потребителей. Средняя процентная ставка по картам сегодня составляет рекордные 17,41 процента, согласно последнему докладу CreditCards.com. Это выше по сравнению с 16,15 процента годом ранее и 15,22 процента два года назад.