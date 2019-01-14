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НБУ впервые в своей истории получил награду Central banking awards

НБУ впервые в своей истории получил награду Central banking awards

Национальный банк Украины (НБУ) впервые в своей истории получил международную награду Central banking awards от профильного журнала о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Сentral banking.

Об этом сообщает Сentral banking.

В 2017 году титул наиболее прозрачного центрального банка получил центральный банк Ирландии, в 2016 г. – центральный банк Израиля, а в 2015 г. – Национальный банк Чехии, а в 2014 г.- центральный банк Швеции.

Награду Central banking awards в категории “Прозрачность” можно получить прежде всего за достижения центрального банка с точки зрения прозрачности по отношению к широкому кругу стейкхолдеров (заинтересованных групп).

Отмечается, что всего за три года Национальному банку удалось полностью реформировать систему внешних коммуникаций институции, направив ее на выполнение миссии центрального банка благодаря увеличению прозрачности принятия решений и планов регулятора. Это позволило перейти от полностью закрытой институции постсоветского типа до современного прозрачного центрального банка.

Члены жюри считают, что Национальному банку Украины удалось достичь значительного прогресса в повышении прозрачности в чрезвычайно сложных условиях деятельности. Было отмечено, что НБУ решил улучшить коммуникацию со всеми стейкхолдерами за счет всех каналов.

По материалам РБК-Украина
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