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Поступления от ЕСВ в прошлом году выросли на 26%

Поступления от ЕСВ в прошлом году выросли на 26%

Государственной фискальной службой Украины в 2018 году обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на уровне 228 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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“В течение 2018 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на уровне 228 млрд гривен. Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 год на 26,1%, или на 47,2 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

В декабре 2018 года обеспечено поступление 24 млрд грн ЕСВ, что на 20,8%, или на 4,1 млрд грн превышает показатель декабря 2017 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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