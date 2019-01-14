В Евросоюзе крупные концерны уклоняются от налогов - расследование "зеленых"

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У большинства крупных корпораций в ЕС не совсем чисто с налогами. Обнародованы данные о значительной недоплате в казну. Существует огромная разница между номинальными налогами и фактически уплаченными.
Об этом говорится в расследовании “зеленых” в Европарламенте, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Особо «отличился» Люксембург. В то время как номинальная налоговая ставка в 2011-2015 годах составляла 29%, корпорации фактически платили в среднем только 2%.
В Венгрии, Нидерландах и Австрии разница больше, чем в среднем по ЕС. В Германии налоговая ставка составляет 30%, но компании перечислили в казну только 20%.
Исключением стала Болгария – нарушений налогового законодательства здесь не обнаружено.
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