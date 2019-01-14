"Нафтогаз" снижает цены на газ для промышленности

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Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” с 1 февраля снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3,3% по сравнению с январем – до 10,46 тысячи гривен с 10,822 тысячи гривен за тысячу кубов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Максимальные цены для промпотребителей с 1 февраля будут снижены на 3,2% – до 11,459 тысячи гривен с 11,833 тысячи гривен за тысячу кубометров газа.
Как отметили в компании, ценовые предложения “Нафтогаза” дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Если у покупателя нет задолженности перед “Нафтогазом” или он будет покупать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех остальных случаях применяется более высокая цена.
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