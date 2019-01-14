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В 2019 году Кабмин выделит 1 млрд грн на экстренную медицину - Кабмин

В 2019 году Кабмин выделит 1 млрд грн на экстренную медицину - Кабмин

Правительство выделило миллиард гривен на реформирование экстренной медицины в 2019 году.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

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“На 2019 год правительство выделяет почти 1 млрд грн, чтобы запустить пилотные проекты реформирования экстренной медицины в 5 областях Украины и Киеве”, – написал он.

При этом Гройсман уточнил, что за эти средства планируется приобрести новые “скорые”, оборудование, провести обучение врачей и повысить им зарплату. “Далее реформа распространится на всю страну”, – отметил он.

По материалам Деловая Столица
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