Илон Маск предложил построить туннель в Австралии

Основатель и владелец Boring Company Илон Маск предложил прорыть тоннель в австралийских Голубых горах.

Такое предложение Маск высказал в беседе с австралийским парламентарием.

Генеральный директор Tesla и Boring Company ответил на твит австралийского политика Джереми Бекингема, который обратился к Маску с просьбой решить проблему пробок в Сиднее с помощью туннеля.

В настоящее время Сидней является одним из самых перегруженных городов Австралии, где изучаются несколько проектов строительства туннелей на несколько миллиардов долларов. Об этом говорится в отчете Национальной ассоциации автомобильных дорог (NRMA) за 2018 год.

Джереми Бекингем, независимый член парламента Нового Южного Уэльса из Сиднея, поинтересовался, сколько будет стоить строительство 50-километрового (31-мильного) туннеля, проходящего через Голубые горы к западу от Сиднея.

Маск ответил, оценив расходы на двусторонний высокоскоростной транзит около $750 млн ($15 млн за километр) и $50 млн на строительство станции. Судя по всему, цифры указаны в долларах США, то есть общая сумма в 800 миллионов долларов США будет равняться примерно 1,1 миллиарду долларов Австралии.

Бекингем опубликовал изображение потенциального маршрута туннеля, идущего от пригорода Пенрит в западном Сиднее до Литгоу в Голубых горах, и написал, что он поднимет вопрос в беседе с премьер-министром Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян.

“Спасибо, приятель. Это похоже на сделку”, – добавил он.

Если Boring Company действительно подпишет контракт на прокладку тоннеля под австралийской горой, то для компании это станет первым проектом за пределами США.