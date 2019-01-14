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Независимость Нацбанка является залогом макроэкономической стабильности в Украине - МВФ

Независимость Нацбанка является залогом макроэкономической стабильности в Украине - МВФ

В Международном валютном фонде считают, что обеспечение независимости НБУ является залогом макроэкономической стабильности в Украине.

Об этом сказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман во время панельной дискуссии “Резервы развития экономики и финансовой системы”, сообщает пресс-служба НБУ.

“Устранение макроэкономических дисбалансов на протяжении последних лет позволило стабилизировать экономику. Важно сохранить это благодаря непрерывной взвешенной экономической политике. Устойчивое развитие требует увеличения инвестиций. Улучшение бизнес-среды, в частности путем борьбы с коррупцией, поможет в этом. Превращение НБУ в уважаемый, современный, независимый центральный банк с сильной структурой управления является важным шагом для Украины. Обеспечение независимости НБУ является залогом макроэкономической стабильности”,- сказал Люнгман.

Он также подчеркнул, что Украине следует достичь прогресса в приватизации, реформе администрирования налогов, реформах финансового сектора, судебных реформах и реформах энергетического сектора. Реформа рынка земли также давно назрела.

По материалам УКРИНФОРМ
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