Независимость Нацбанка является залогом макроэкономической стабильности в Украине - МВФ

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В Международном валютном фонде считают, что обеспечение независимости НБУ является залогом макроэкономической стабильности в Украине.
Об этом сказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман во время панельной дискуссии “Резервы развития экономики и финансовой системы”, сообщает пресс-служба НБУ.
“Устранение макроэкономических дисбалансов на протяжении последних лет позволило стабилизировать экономику. Важно сохранить это благодаря непрерывной взвешенной экономической политике. Устойчивое развитие требует увеличения инвестиций. Улучшение бизнес-среды, в частности путем борьбы с коррупцией, поможет в этом. Превращение НБУ в уважаемый, современный, независимый центральный банк с сильной структурой управления является важным шагом для Украины. Обеспечение независимости НБУ является залогом макроэкономической стабильности”,- сказал Люнгман.
Он также подчеркнул, что Украине следует достичь прогресса в приватизации, реформе администрирования налогов, реформах финансового сектора, судебных реформах и реформах энергетического сектора. Реформа рынка земли также давно назрела.
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