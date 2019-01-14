В Нафтогазе поддерживают переход к выплате субсидий «живыми деньгами»

Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что компания поддерживает решение правительства о переходе к выплате субсидий «живыми деньгами», то есть непосредственно потребителям коммунальных услуг, а не на специальные счета в Ощадбанке.

«Мы давно и последовательно поддерживаем такой подход и нетерпеливо ждем его воплощения. Монетизация субсидий и сопряженная с ней верификация базы потребителей – это шаг, который устранит ряд манипуляций на рынке газа и сделает реформу отрасли необратимой», – сообщил Коболев.

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Он отметил, что переход к такой системе выплаты субсидий должен стимулировать потребителей экономно использовать газ и электроэнергию, ведь чем меньше энергоресурсов он использует, тем больше у него останется.