Китай влил рекордные $84 млрд в банковскую систему

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Центробанк Китая в среду, 16 января, влил рекордные 570 млрд юаней ($84 млрд) в банковскую систему с помощью операций на открытом рынке.
Об этом сообщает газета Financial Times.
В частности, указано, что финансовый регулятор Китая влил 350 млрд юаней с помощью семидневных операций обратного РЕПО и 220 млрд юаней за счет 28-дневных операций обратного РЕПО. Совокупный объем вливаний за счет этих операций был рекордным для Центробанка.
По данным издания, такие действия регулятора призваны увеличить объем ликвидности в банковской системе, а также подтолкнуть финкомпании к наращиванию кредитования.
В сообщении Народного банка Китая отмечается, что общий объем ликвидности в банковской системе быстро снижается, учитывая пиковый период налоговых выплат.
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