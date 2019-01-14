Китай влил рекордные $84 млрд в банковскую систему

Центробанк Китая в среду, 16 января, влил рекордные 570 млрд юаней ($84 млрд) в банковскую систему с помощью операций на открытом рынке.

Об этом сообщает газета Financial Times.

В частности, указано, что финансовый регулятор Китая влил 350 млрд юаней с помощью семидневных операций обратного РЕПО и 220 млрд юаней за счет 28-дневных операций обратного РЕПО. Совокупный объем вливаний за счет этих операций был рекордным для Центробанка.

По данным издания, такие действия регулятора призваны увеличить объем ликвидности в банковской системе, а также подтолкнуть финкомпании к наращиванию кредитования.

В сообщении Народного банка Китая отмечается, что общий объем ликвидности в банковской системе быстро снижается, учитывая пиковый период налоговых выплат.