В Украине растет уровень безработицы

В Украине в декабре 2018 официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт – до 1,3%.

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики в среду, 16 января.

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По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 341,7 тыс. безработных. На 1 декабря 2018 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 301 тыс. безработных.

Количество вакансий в декабре составило 58,4 тыс. (6 человек претендуют на 1 вакансию).

Средний размер пособия на одного безработного – 2 876 гривен.

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