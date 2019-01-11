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За 2018 год вернули 460 млн грн долгов по зарплате

За 2018 год вернули 460 млн грн долгов по зарплате

Министерству юстиции в 2018 году удалось вернуть работникам более 460 млн грн долгов по зарплате.

Об этом сообщил Министр юстиции Павел Петренко, передает Правительственный портал.

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«Более 38 тысяч украинских работников, которые годами, а иногда и десятилетиями, не видели денег, наконец получили заработанное в полном объеме», – отметил глава Минюста.

Он подчеркнул, что проблема невыплаты зарплат существовала десятилетиями и на нее государственные органы не обращали внимания.

«По нашей инициативе было принято решение запустить публичный реестр предприятий – должников, были созданы специальные исполнительные группы, а в каждом регионе заработали штабы по координации, мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании задолженности по заработной плате», – отметил министр юстиции.

По его словам, в настоящее время на исполнении в органах ГИС находится 17,9 тысячи исполнительных документов о взыскании задолженности по зарплате на сумму 567 миллионов гривен.

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По материалам Урядовий портал
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