Еврокомиссия предложила план развития транспорта между ЕС и Украиной

Еврокомиссия совместно со Всемирным банком разработала инвестиционный план действий для развития инфраструктуры в странах “Восточного партнерства”.

Об этом сообщает DW со ссылкой на опубликованный 15 января Еврокомиссией план.

Для реализации плана потребуются инвестиции в размере почти 13 млрд евро, за которые планируется построить или реконструировать 4800 километров дорог и железнодорожных путей, а также аэропорты, порты, логистические центры, пункты пересечения границы.

В плане речь идет о шести странах – Украине, Грузии, Молдове, Азербайджане, Беларуси и Армении. В 2017 году на саммите “Восточного партнерства” было решено включить эти страны в Трансевропейскую транспортную сеть (TEN-T) – это одна из 20 задач “Восточного партнерства” до 2020 года.

“Усиление транспортных связей как внутри региона “Восточного партнерства”, так и между регионом и ЕС, придаст импульс экономическому росту и созданию рабочих мест”, – заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булк.

Инвестиционный план определяет приоритетные краткосрочные (до 2020 года) и долгосрочные (до 2030 года) проекты.

В Украине это, например, ремонт участка трассы Киев-Одесса в Черкасской области, на который необходимо 210 миллионов евро, или строительство Северной объездной дороги Львова, на которое потребуется 120 миллионов евро.

Ожидается, что деньги на последний проект могут выделить Европейский инвестиционный банк или Европейский банк реконструкции и развития. В авиационной отрасли, например, 300 миллионов евро нужны на реконструкцию второй взлетной полосы и новый грузовой терминал киевского аэропорта “Борисполь”.