В Китае построили самый длинный напечатанный пластиковый мост

В Шанхае открыли самый длинный пластиковый мост, напечатанный на 3D-принтере, сообщает портал 3Ders.org.

О строительстве моста строительная компания Shanghai Construction Group объявила в середине ноября. Мост напечатали из акрилонитрил-стирол-акрилата (ASA) методом послойного наплавления на специально созданном для этих целей 3D-принтере. ASA является аналогом акрилонитрилбутадиенового пластика, который часто используется для 3D-печати, но с более высокими атмосферостойкостью, ударной прочностью и устойчивостью к воздействию химических веществ, например бензина или спиртов.

Для выбора наиболее подходящего для печати полимера, обладающего нужной прочностью компания Polymaker Industrial — поставщик сырья — напечатала пробные пятиметровые мосты из разных видов пластика. В итоге был изготовлен пластиковый мост длиной 15,25, шириной 3,8 и высотой 1,2 метра. Он может выдержать вес 250 килограммов на квадратный метр, сам он весит 5,3 тонны, что делает его самым тяжелым пластиковым объектом, напечатанным на 3D-принтере. На его создание понадобилось всего 35 дней.