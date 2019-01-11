Великобритания планирует превратить свои электропоезда в водородные

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Поезда класса 321 станут первыми электропоездами, которые преобразуют в водородные. Французская компания Alstom и британский оператор подвижного состава Eversholt Rail разработали проект первого в Великобритании водородного поезда, передает Сегодня.
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Поезд разработали на базе нескольких электропоездов класса 321, которые эксплуатируются железными дорогами страны с 1988 года. Модернизированный поезд с названием Breeze будет запущен в Великобритании уже в 2022 году.
“Технология водородных поездов – это захватывающая инновация, которая может трансформировать нашу железную дорогу, делая поездки более чистыми и экологичными. Мы работаем с разработчиками, чтобы выяснить, как использовать водородные поезда на сельских и междугородних маршрутах”, – отметил министр путей сообщения Великобритании Эндрю Джонс.
Поезда класса 321 станут первыми электропоездами, которые преобразуют в водородные.
Ранее Великобритания предпринимала попытки запустить водородный поезд, но все они были экспериментальными. Breeze же будет первым регулярным поездом такого типа в Великобритании.
Модернизация поездов класса 321 будет происходить на предприятии Alstom в британском Виднесе.
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