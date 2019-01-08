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Китай запустил 440-метровые скоростные поезда

Китай запустил 440-метровые скоростные поезда

Китайская железнодорожная корпорация заявила о запуске с января 2019 года высокоскоростных составов удлиненной модели “Фусин”. Новые поезда будут курсировать между Пекином и Шанхаем. Первый такой поезд отправился в рейс 5 января.

Об этом сообщает Синьхуа.

Новый скоростной китайский поезд в два раза длиннее традиционных составов. Он состоит из 17 вагонов общей вместимостью 1283 пассажира, что на 7,5% больше, чем действующие модели поездов “Фусин”.

Проектная скорость поезда длиной 439,9 м достигает 350 километров в час.

Новые поезда “Фусин”, по данным Китайской железнодорожной корпорации, отличаются большей просторностью вагонов, высокой энергоэффективностью, более продолжительным сроком эксплуатации и высокой надежностью.

В прошлом году инвестиции в развитие инфраструктуры составили 802,8 млрд юаней (117 млрд долларов).

По материалам Центр транспортных стратегий
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