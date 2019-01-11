Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер

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Mozilla запустила разработку нового мобильного браузера Fenix. Создание приложения находится на ранней стадии, потому реализовано порядка 5 % всего задуманного.
Пока что разработчики опубликовали макеты интерфейса будущей программы. По ним можно примерно оценить особенности и план развития Fenix. Исходники доступны на GitHub.
Fenix основан на движке GeckoView и наборе библиотек Mozilla Android Components. Они применяются для мобильных браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. Разработчики планируют внедрить в Fenix аналог классического меню с десктопных версий браузера.
Через него можно будет зайти в настройки, выбрать режим отображения сайта (мобильный или десктопный), включить поиск по странице, перейти в приватный режим и так далее. Через меню можно получить доступ к истории, загрузкам, избранным страницам (аналог закладок) и другим данным.
Браузер получит многофункциональную адресную строку, в которой вместо URL будет отображаться заголовок текущей страницы. Новинка получит кнопку для быстрого выполнения действий, вроде передачи ссылки на другое устройство или добавления сайта в избранное.
Из других особенностей Fenix можно отметить группировку страниц в сеансы. Это происходит при закрытии браузера и последующем запуске. Страницы автоматически группируются в сеанс, позволяя затем восстановить его.
Ссылки можно будет быстро открывать из буфера обмена или с помощью сканирования QR-кода.
Наконец, новинке приписывают встроенный блокировщик рекламы, систему защиты от отслеживания, менеджер загрузок, приватный режим, поддержку внешних менеджеров паролей и другие возможности. Сроки выхода релиза пока не уточняются.
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