США отменяют разрешения для восьми стран на импорт иранской нефти

США отменяет разрешения для 8 страны на импорт иранской нефти, которые обеспечивали им возможность покупать этот ресурс у Тегерана, несмотря на американские санкции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на специального посланника США по Ирану Брайана Гука.

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«Санкции США сократили экспорт Ираном своей нефти с 2,7 млн баррелей в день до 1 млн. США больше не будет продлевать разрешение на импорт иранской нефти сроком на полгода для 8 страны», – заявил Гук.

Американский чиновник также обратил внимание, что из этих 8 государств (КНР, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея) только 5 воспользовались данным исключением. Нарушители рискуют сами оказаться под санкциями со стороны США.