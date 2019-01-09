Саудовская Аравия в феврале повысит цены на все виды нефти для США

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Саудовская Аравия в феврале повысит цены на все виды нефти, которые экспортируются в США, а также на большинство сортов для стран Азии.
Об этом сообщила госкомпания Saudi Aramco.
Наиболее значительно подорожает для американских клиентов «тяжелая» нефть — на $0,35 за баррель.
Для азиатских покупателей стоимость «легких» сортов топлива поднимется на $0,1–0,6 за баррель.
В частности, цена Arab Super Light вырастет наиболее сильно, в результате чего этот сорт будет стоить на $3,35 за баррель больше средней цены нефти Омана и Дубая. При этом «тяжелая» нефть подешевеет на $0,3 за баррель.
Между тем для клиентов из стран Средиземноморья в следующем месяце большинство видов саудовской нефти подешевеет — на $0,3–0,65 за баррель.
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