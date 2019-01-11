Еще одна страна запретила пластик

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Правительство Ямайки решило повести страну по более экологическому пути и с начала этого года запретило жителям и гостям острова пользоваться одноразовыми пластиковыми тарелками, бутылками и упаковкой.
К такому решению власти подтолкнуло плачевное состояние экологии на острове, пишет Сегодня.
Ректор Карибского морского университета Фриц Пиннок рассказал, что главная гавань столицы – Кингстона – после дождя покрыта пластиковыми пакетами, бутылками и трубочками, которые убивают местную флору и фауну.
“Мы в значительной степени зависим и от туризма, а наши пляжи чрезвычайно ценны. Пластик и пенопласт, безусловно, уже нанесли ущерб береговой линии”, – утверждает он.
Кроме запрета на пластик, Пиннок предлагает прививать культуру раздельного сбора и переработки мусора.
Стоит отметить, что многоразовые тканевые сумки уже повсеместно доступны в ямайских супермаркетах и аптеках. Но власти пытаются донести до местных жителей, что обычная продовольственная бумажная коробка тоже может послужить неплохой и недорогой заменой.
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