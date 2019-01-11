В 2018 году уровень инфляции в Донецкой области составил 12,3%

В декабре 2018 года цены потребительского рынка Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) по сравнению с декабрем предыдущего года повысились на 12,3%.

Этот показатель уже второй год подряд самый высокий среди всех регионов. В среднем по Украине уровень инфляции составил в 2018 году 9,8%. Самым низким он оказался в Черновицкой области – 8,7%.

В течение 2018 года подорожали практически все группы товаров и услуг.

Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в конце года были выше по сравнению с декабрем 2017 года в среднем на 9,4%. Больше всего подорожали овощи – на 20,2%, хлеб – на 18,6%, макаронные изделия – на 14,7%, мясо и мясопродукты – на 12,3%, масло – на 11,3%, кисломолочная продукция – на 10,5%, молоко – на 9,8%. Повысились также цены на подсолнечное масло – на 3,0%, кондитерские изделия из сахара – на 3,7%, рыбу и продукты из рыбы – на 8,2%, рис – на 8,3%, кофе – на 8,8%.

Подешевели по сравнению с декабрем 2017 года яйца – на 4,8%, фрукты – на 8,6% (в том числе яблоки – на 27,9%), сахар – на 9,9%.

Вследствие дальнейшего повышения ставок акцизного налога цены на табачные изделия в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысились в области на 24,7%. Алкогольные напитки подорожали в течение года на 10,3%.

В 2018 году продолжалось административное повышение коммунальных тарифов и подорожание энергоносителей. Средние цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в декабре 2018 года выросли по сравнению с декабрем предыдущего года на 14,2%. Содержание домов и придомовых территорий подорожало в течение 2018 года на 52,3%, природный газ – на 22,9%, водоснабжение – на 13,9%, канализация – на 7,4%, горячая вода, отопление – на 6,0%. Не повышались лишь тарифы на электроэнергию.

Значительно подорожали в течение 2018 года услуги автодорожного пассажирского транспорта – на 20,5%, железнодорожного пассажирского транспорта – на 16,2%. На 17,1% выросли на конец года по сравнению с декабрем 2017 года средние цены и тарифы в сфере связи.