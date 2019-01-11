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Выход Великобритании из состава Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем грозит дополнительным финансовым бременем для остальных членов ЕС.
Об этом издания немецкой медиагруппы Funke пишут со ссылкой на данные брюссельского аналитического центра Bruegel.
Brexit без принятого соглашения приведет к нехватке 16,5 миллиарда евро в бюджете Европейского Союза, говорится в письме Bruegel в бундестаг.
В подобном случае одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 миллиарда евро. При этом дополнительные доходы ФРГ от таможенных поступлений составят около 200 миллионов евро, отмечают эксперты Bruegel.
Великобритания является вторым после Германии плательщиком в бюджет Евросоюза.
Ранее о возможном дополнительном финансовом бремени для ФРГ в подобной ситуации предупредил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер. В то же время он не исключил, что парламент Великобритании одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.
Между тем, Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) особо выделяет высокую нагрузку в виде таможенных сборов. По оценке DIHK, компаниям из ФРГ придется ежегодно платить пошлины общей величиной в три миллиарда евро за экспорт товаров в Великобританию в случае ее выхода из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.
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