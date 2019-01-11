Кабмин запланировал на поддержку аграриев почти 7 миллиардов — Гройсман

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В государственном бюджете заложено 6,9 млрд грн на поддержку аграриев.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман напомнил на своей странице в Facebook.
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“Правительство внедряет программы поддержки фермеров, чтобы наш агропромышленный комплекс развивался максимально эффективно. Мы закладываем на такие программы 6,9 млрд грн”, – написал Гройсман.
По его убеждению, поддерживать украинских аграриев обязательно надо, ведь они формируют значительную часть ВВП Украины. 6,9 млн грн пойдут на развитие животноводства, покупку техники и развитие фермерских хозяйств.
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