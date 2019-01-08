Повышение зарплаты способствовало инфляции - НБУ

В 2017 году важным драйвером инфляции также был потребительский спрос, который рос благодаря повышению заработных плат.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые монетарная политика имеет ограниченное влияние. Речь идет в первую очередь о повышении административно регулируемых цен и тарифов, росте производственных затрат под влиянием повышения заработных плат, повышении мировых цен на нефть в течение большей части года, а также сужении предложения овощей борщевого набора из-за неблагоприятных погодных условий.

“Важным драйвером инфляции также был потребительский спрос, который рос благодаря повышению заработных плат. В январе-ноябре 2018 года реальные заработные платы были на 12,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также в течение большей части года весомыми факторами, которые влияли на экономические настроения, были неопределенность относительно возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и высокие внешние риски”, – добавили в пресс-службе.