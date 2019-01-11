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Финляндия откажется от проводной телефонии

Финляндия откажется от проводной телефонии

Компания Telia Finland объявила о том, что летом 2019 года прекратит предоставление голосовой фиксированной связи. Об этом сообщило издание Telecompaper.

Руководство оператора отметило, что количество стационарных абонентов постоянно сокращается и эта технология устарела.

По данных Telia Finland, на фиксированную телефонию приходилось около 3% всех голосовых звонков в стране. Количество вызовов и объем трафика на проводные сети снижались на 20-25% ежегодно в течение последнего десятилетия.

На конец третьего квартала 2018 года Telia Finland обслуживала приблизительно 50 тыс. клиентов фиксированной телефонии.

По материалам УБР
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